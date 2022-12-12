Цыркина Рахиль Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыркина Рахиль Борисовна

Цыркина Рахиль Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Цыркин Абрам Залмонович

Отец ребёнка: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.12.1926

Сын: Цыркин Арон Залмонович

Отец ребёнка: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1929

Сын: Цыркин Моисей (Михаил) Залмонович

Отец ребёнка: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close