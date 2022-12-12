Цыркина Рахиль Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович
Рождение ребёнка
20.12.1926
Отец ребёнка: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович
Рождение ребёнка
12.08.1929
Сын: Цыркин Моисей (Михаил) Залмонович
Отец ребёнка: Цыркин Залмон (Зиновий) Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно