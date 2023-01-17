Эстрина (Цыркина) Ривка Львовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Бракосочетание
16.12.1914 ст.
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Эстрин Абрам Меерович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Эстрин Абрам Меерович
Рождение ребёнка
17.08.1922
Сын: Эстрин Григорий Абрамович
Отец ребёнка: Эстрин Абрам Меерович
Смерть
Неизвестно