Эстрина (Цыркина) Ривка Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эстрина (Цыркина) Ривка Львовна

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Место рождения

Ветка, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович

Мать: Цыркина Бася Залмоновна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Бракосочетание
16.12.1914 ст.

Муж: Эстрин Абрам Меерович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Эстрин Арон Абрамович

Отец ребёнка: Эстрин Абрам Меерович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Эстрин Зелик Абрамович

Отец ребёнка: Эстрин Абрам Меерович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.08.1922

Сын: Эстрин Григорий Абрамович

Отец ребёнка: Эстрин Абрам Меерович

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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