Исар (Цыркина) Евгения (Геня) Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсар (Цыркина) Евгения (Геня) Львовна

Исар (Цыркина) Евгения (Геня) Львовна

Место рождения

Гомель

Дата рождения

21.09.1892

Дата смерти

06.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1892

Отец: Цыркин Лейба (Лев) Эльконович

Мать: Цыркина Бася Залмоновна

Образование
По 1912
Образование
По 1916
Работа или профессия
С 1917 по 1920
Бракосочетание
13.05.1920

Муж: Исар Исаак Владимирович

Работа или профессия
С 10.05.1922 по 20.09.1922
Рождение ребёнка
21.08.1923

Дочь: Голосовская Луиза Исааковна

Отец ребёнка: Исар Исаак Владимирович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Исар Нинель Исааковна

Отец ребёнка: Исар Исаак Владимирович

Рождение ребёнка
06.08.1929

Сын: Исар Август Исаакович

Отец ребёнка: Исар Исаак Владимирович

Смерть
06.02.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close