Исар (Цыркина) Евгения (Геня) Львовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1892
Дата смерти06.02.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1892
Образование
По 1912
Образование
По 1916
Работа или профессия
С 1917 по 1920
Бракосочетание
13.05.1920
Работа или профессия
С 10.05.1922 по 20.09.1922
Рождение ребёнка
21.08.1923
Дочь: Голосовская Луиза Исааковна
Отец ребёнка: Исар Исаак Владимирович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Исар Нинель Исааковна
Отец ребёнка: Исар Исаак Владимирович
Рождение ребёнка
06.08.1929
Отец ребёнка: Исар Исаак Владимирович
Смерть
06.02.1969