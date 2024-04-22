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Козлов Зотей Федоров

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Козлов Федор Аггеев

Мать: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 1/2 лет в 1834, 35 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Козлова Настасья Зотеева

Мать ребёнка: Козлова Афимья Петрова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Козлов Архип Зотеев

Мать ребёнка: Козлова Афимья Петрова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Козлова Лукерья Зотеева

Мать ребёнка: Козлова Афимья Петрова

9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Афимья Петрова

Смерть
Неизвестно
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