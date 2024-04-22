Козлов Зотей Федоров
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1815
Отец: Козлов Федор Аггеев
18 1/2 лет в 1834, 35 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Козлова Настасья Зотеева
Мать ребёнка: Козлова Афимья Петрова
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Козлов Архип Зотеев
Мать ребёнка: Козлова Афимья Петрова
11 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Козлова Лукерья Зотеева
Мать ребёнка: Козлова Афимья Петрова
9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Афимья Петрова
Смерть
Неизвестно