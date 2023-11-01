Козлова (Лютикова) Матрона Меркурьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Лютикова) Матрона Меркурьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лютиков Меркурий Назаров

Мать: Лютикова Матрона Стефанова

18 лет в 1787 г. Живет с отцом Меркурием Назаровым и матерью Матроной Стефановой Лютиковыми Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 23 года в 1795 Живет с мужем Федором Агеевым Козловым и сыном И... Показать все
Бракосочетание
31.01.1791

Муж: Козлов Федор Аггеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Камышевского села крестьянин Федор Аггеев Козлов браком сочетался января 31 числа на крестьянской дочери девице Матроне Меркурьеве Лютиковой. Тобольск 156 15 1135 1791 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1796

Сын: Козлов Ионъ Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев

16 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 38 лет в 1834, умер в 1844 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Козлов Захар Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Рождение ребёнка
1804

Сын: Козлов Иван Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
30 лет в 1834, умер в 1847 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Козлов Фрол Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 26 лет в 1834, 42 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 42 год... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Козлов Платон Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 25 лет в 1834, 41 год в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
16.05.1811

Сын: Козлов Тихон Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 мая 1811 Камышевского села у крестьянина Федора Козлова сын Тихон ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1811 1 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись... Показать все
Рождение ребёнка
1815

Сын: Козлов Зотей Федоров

Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 1/2 лет в 1834, 35 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно
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