Козлова (Лютикова) Матрона Меркурьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
18 лет в 1787 г. Живет с отцом Меркурием Назаровым и матерью Матроной Стефановой Лютиковыми Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 23 года в 1795 Живет с мужем Федором Агеевым Козловым и сыном И... Показать все
Бракосочетание
31.01.1791
Муж: Козлов Федор Аггеев
Камышевского села крестьянин Федор Аггеев Козлов браком сочетался января 31 числа на крестьянской дочери девице Матроне Меркурьеве Лютиковой. Тобольск 156 15 1135 1791 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1796
Сын: Козлов Ионъ Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев
16 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 38 лет в 1834, умер в 1844 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Козлов Захар Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев
12 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Рождение ребёнка
1804
Сын: Козлов Иван Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев
30 лет в 1834, умер в 1847 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Козлов Фрол Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев
4 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 26 лет в 1834, 42 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 42 год... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев
3 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 25 лет в 1834, 41 год в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
16.05.1811
Сын: Козлов Тихон Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев
16 мая 1811 Камышевского села у крестьянина Федора Козлова сын Тихон ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1811 1 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись... Показать все
Рождение ребёнка
1815
Сын: Козлов Зотей Федоров
Отец ребёнка: Козлов Федор Аггеев
18 1/2 лет в 1834, 35 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно