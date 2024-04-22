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Козлов Федор Аггеев

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Козлов Аггей Федоров

Мать: Козлова Улита Петрова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
25 лет в 1795, 41 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Бракосочетание
31.01.1791

Жена: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Камышевского села крестьянин Федор Аггеев Козлов браком сочетался января 31 числа на крестьянской дочери девице Матроне Меркурьеве Лютиковой. Тобольск 156 15 1135 1791 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1796

Сын: Козлов Ионъ Федоров

Мать ребёнка: Козлова Матрона Меркурьева

16 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 38 лет в 1834, умер в 1844 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Козлов Захар Федоров

Мать ребёнка: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61
Рождение ребёнка
1804

Сын: Козлов Иван Федоров

Мать ребёнка: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
30 лет в 1834, умер в 1847 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Козлов Фрол Федоров

Мать ребёнка: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 26 лет в 1834, 42 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 42 год... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Козлов Платон Федоров

Мать ребёнка: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись 61 25 лет в 1834, 41 год в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
16.05.1811

Сын: Козлов Тихон Федоров

Мать ребёнка: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 мая 1811 Камышевского села у крестьянина Федора Козлова сын Тихон ГАТО (Тобольск) МК Камышевское 1811 1 год в 1812 РС Терсюкская волость, село Камышевское, 1812 ГАТО (Тобольск), 154-20-195, запись... Показать все
Рождение ребёнка
1815

Сын: Козлов Зотей Федоров

Мать ребёнка: Козлова Матрона Меркурьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 1/2 лет в 1834, 35 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно
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