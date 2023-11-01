Козлова Афимья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
35 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Козлова Настасья Зотеева
Отец ребёнка: Козлов Зотей Федоров
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Козлов Архип Зотеев
Отец ребёнка: Козлов Зотей Федоров
11 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Козлова Лукерья Зотеева
Отец ребёнка: Козлов Зотей Федоров
9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Зотей Федоров
Смерть
Неизвестно