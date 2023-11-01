Козлова Афимья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Афимья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

35 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Козлова Настасья Зотеева

Отец ребёнка: Козлов Зотей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Козлов Архип Зотеев

Отец ребёнка: Козлов Зотей Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Козлова Лукерья Зотеева

Отец ребёнка: Козлов Зотей Федоров

9 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Зотей Федоров

Смерть
Неизвестно
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