Лукьянов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Лукьянова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Сын: Лукьянов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Сын: Лукьянов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Сын: Лукьянов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Сын: Лукьянов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Сын: Лукьянов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Сын: Лукьянов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна
Сын: Лукьянов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна