Лукьянов Алексей Андреевич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Алексей Андреевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лукьянов Андрей Иванович

Мать: Лукьянова Матрена Евдокимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Лукьянова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лукьянов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лукьянов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лукьянов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лукьянов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лукьянов Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лукьянов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукьянов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лукьянов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукьянов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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