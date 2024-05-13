Лукьянов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Лукьянова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1899
Сын: Лукьянов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1903
Дочь: (Лукьянова) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1905
Сын: Лукьянов Семен Николаевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Лукьянов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лукьянов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно