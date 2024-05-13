Лукьянов Николай Алексеевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Николай Алексеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лукьянов Алексей Андреевич

Мать: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Лукьянова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Лукьянов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1903

Дочь: (Лукьянова) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.01.1905

Сын: Лукьянов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Лукьянов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лукьянов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Лукьянова Наталья Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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