Лукьянова Наталья Ивановна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Николай Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Лукьянова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.07.1899

Сын: Лукьянов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1903

Дочь: (Лукьянова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.01.1905

Сын: Лукьянов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.03.1907

Сын: Лукьянов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лукьянов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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