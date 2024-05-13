Лукьянова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Лукьянова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
05.07.1899
Сын: Лукьянов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.04.1903
Дочь: (Лукьянова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
28.01.1905
Сын: Лукьянов Семен Николаевич
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
10.03.1907
Сын: Лукьянов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Лукьянова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лукьянов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Лукьянов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно