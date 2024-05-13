Лукьянов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1906
Дочь: (Лукьянова) Федора Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лукьянова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно