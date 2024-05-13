Лукьянов Михаил Алексеевич 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Михаил Алексеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Лукьянов Алексей Андреевич

Мать: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Ульяна Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.12.1906

Дочь: (Лукьянова) Федора Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лукьянова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лукьянова Ульяна Ивановна

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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