Лукьянова Ульяна Ивановна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Михаил Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.12.1906

Дочь: (Лукьянова) Федора Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лукьянова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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