Лукьянова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1906
Дочь: (Лукьянова) Федора Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лукьянова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно