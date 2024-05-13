Лукьянов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Феодосия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1905
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Феодосия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Лукьянова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Феодосия
Смерть
Неизвестно