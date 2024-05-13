Лукьянов Иван Алексеевич 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Иван Алексеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лукьянов Алексей Андреевич

Мать: Лукьянова (Девянина) Пелагея Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Феодосия

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1905

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Феодосия

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Лукьянова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Феодосия

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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