Лукьянова Феодосия 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1905

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Лукьянова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Алексеевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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