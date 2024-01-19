Лукьянова Матрена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Матрена Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукьянов Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукьянов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1859
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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