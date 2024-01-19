Лукьянова Матрена Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лукьянов Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукьянов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1859