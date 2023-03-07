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Гаврилова (Демидова) Мавра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.04.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1839

Отец: Демидовъ Василий

Мать: Демидова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1860

Муж: Гавриловъ Филиппъ

Рождение ребёнка
10.02.1861

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Гавриловъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гавриловъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1864

Сын: Демидовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Гавриловъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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