Гаврилова (Демидова) Мавра
Место рождения
Дата рождения27.04.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1839
Отец: Демидовъ Василий
Мать: Демидова Евдокия Иванова
Бракосочетание
24.01.1860
Муж: Гавриловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
10.02.1861
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Гавриловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гавриловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
09.02.1864
Сын: Демидовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Гавриловъ Филиппъ