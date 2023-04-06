Матюнкова (Демидова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнкова (Демидова) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Демидовъ Василий

Мать: Демидова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.07.1850

Муж: Матюнковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1851

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Матюнковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1853

Сын: Матюнковъ Иванъ

Отец ребёнка: Матюнковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1856

Сын: Матюнковъ Георгий

Отец ребёнка: Матюнковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Матюнковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1861

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Матюнковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1864

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Матюнковъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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