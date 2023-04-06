Матюнкова (Демидова) Анна
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Демидовъ Василий
Мать: Демидова Евдокия Иванова
Бракосочетание
23.07.1850
Муж: Матюнковъ Никита
Рождение ребёнка
14.12.1851
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Матюнковъ Никита
Рождение ребёнка
01.09.1853
Сын: Матюнковъ Иванъ
Отец ребёнка: Матюнковъ Никита
Рождение ребёнка
01.04.1856
Сын: Матюнковъ Георгий
Отец ребёнка: Матюнковъ Никита
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Матюнковъ Никита
Рождение ребёнка
02.12.1861
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Матюнковъ Никита
Рождение ребёнка
17.07.1864
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Матюнковъ Никита