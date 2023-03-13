Гавриловъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1837
Отец: Гавриловъ Василий
Бракосочетание
24.01.1860
Рождение ребёнка
10.02.1861
Дочь: (Демидова) Ксения
Мать ребёнка: Гаврилова (Демидова) Мавра
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: (Демидова) Ольга
Мать ребёнка: Гаврилова (Демидова) Мавра
Рождение ребёнка
09.02.1864
Сын: Демидовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Гаврилова (Демидова) Мавра