Гавриловъ Филиппъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриловъ Филиппъ

Гавриловъ Филиппъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1837

Отец: Гавриловъ Василий

Мать: Гаврилова (Щипакина) Салманида

Бракосочетание
24.01.1860

Жена: Гаврилова (Демидова) Мавра

Рождение ребёнка
10.02.1861

Дочь: (Демидова) Ксения

Мать ребёнка: Гаврилова (Демидова) Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: (Демидова) Ольга

Мать ребёнка: Гаврилова (Демидова) Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1864

Сын: Демидовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Гаврилова (Демидова) Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.