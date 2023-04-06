Заяпыкина (Демидова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяпыкина (Демидова) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Демидовъ Василий

Мать: Демидова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1856

Сын: Заяпыкинъ Гавриилъ

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.07.1856

Муж: Заяпыкинъ Лавръ

Рождение ребёнка
05.11.1857

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1859

Дочь: Заяпыкина Ксения

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1860

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1862

Сын: Заяпыкинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1864

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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