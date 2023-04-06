Заяпыкина (Демидова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Демидовъ Василий
Мать: Демидова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
21.03.1856
Сын: Заяпыкинъ Гавриилъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
22.07.1856
Муж: Заяпыкинъ Лавръ
Рождение ребёнка
05.11.1857
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ
Рождение ребёнка
17.01.1859
Дочь: Заяпыкина Ксения
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ
Рождение ребёнка
11.11.1860
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ
Рождение ребёнка
27.07.1862
Сын: Заяпыкинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ
Рождение ребёнка
27.04.1864
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Заяпыкинъ Лавръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан