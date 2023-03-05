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Ксения Иовлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Иов Евдокимов

Мать: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
18.08.1892

Сын: Халявин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович

Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Халявин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Халявин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович

Рождение ребёнка
29.03.1912

Сын: Халявин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович

Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявин Василий Потапович

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
1921
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