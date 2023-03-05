Ксения Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Иов Евдокимов
Мать: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
18.08.1892
Сын: Халявин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Халявин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович
Рождение ребёнка
29.03.1912
Отец ребёнка: Халявин Василий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1921