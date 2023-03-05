Иов Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИов Евдокимов

Иов Евдокимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1836 ст.

Отец: Евдоким Иосифов

Мать: Настасья Михеева

Бракосочетание
15.05.1860

Жена: Елена Григорьева

Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1861

Сын: Тарас Иовлев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Филип Иовлев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
15.04.1864 ст.

Сын: Иван Иовлев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
01.05.1866 ст.

Сын: Федор Иовлев

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ксения Иовлева

Мать ребёнка: Елена Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
Умер после 1892 года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close