Иов Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1836 ст.
Отец: Евдоким Иосифов
Мать: Настасья Михеева
Бракосочетание
15.05.1860
Жена: Елена Григорьева
Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1861
Сын: Тарас Иовлев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
1862
Сын: Филип Иовлев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
15.04.1864 ст.
Сын: Иван Иовлев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
01.05.1866 ст.
Сын: Федор Иовлев
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ксения Иовлева
Мать ребёнка: Елена Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
Умер после 1892 года