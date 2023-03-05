Халявин Василий Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Халявин Потап Мисаилов
Мать: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
18.08.1892
Сын: Халявин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Иовлева
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1901
Сын: Халявин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Иовлева
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Ксения Иовлева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Иовлева
Рождение ребёнка
29.03.1912
Мать ребёнка: Ксения Иовлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иовлева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1921