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Халявин Василий Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Халявин Потап Мисаилов

Мать: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
18.08.1892

Сын: Халявин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Иовлева

Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Халявин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Иовлева

Рождение ребёнка
1907

Сын: Халявин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Иовлева

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Иовлева

Рождение ребёнка
29.03.1912

Сын: Халявин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Иовлева

Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иовлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
1921
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