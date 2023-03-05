Халявин Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалявин Фёдор Васильевич

Халявин Фёдор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Халявин Василий Потапович

Мать: Ксения Иовлева

Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close