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Халявин Фёдор Васильевич
Халявин Фёдор Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Халявин Василий Потапович
1868 г.р.
Мать
Ксения Иовлева
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Халявин Василий Потапович
Мать:
Ксения Иовлева
Смерть
1968
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