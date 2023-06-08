Шапкин Антон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: Шапкин Федор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.08.1816
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
Около 17.01.1819
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822
Дочь: Шапкина Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шапкина Гликерия Антоновна
Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно