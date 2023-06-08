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Шапкин Антон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Шапкин Федор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.08.1816

Сын: Шапкин Степан Антонович

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна

Рождение ребёнка
Около 17.01.1819

Сын: Шапкин Петр Антонович

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822

Дочь: Шапкина Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шапкина Гликерия Антоновна

Мать ребёнка: Шапкина Матрона Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Матрона Федотовна

Смерть
Неизвестно