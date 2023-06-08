Шапкина Матрона Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 01.08.1816
Сын: Шапкин (Аникин) Степан Антонович
Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович
Рождение ребёнка
Около 17.01.1819
Сын: Шапкин (Аникин) Петр Антонович
Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822
Дочь: Шапкина (Шапкина) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шапкина (Шапкина) Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович
Смерть
Неизвестно