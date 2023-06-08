Шапкина Матрона Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапкина Матрона Федотовна

Шапкина Матрона Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Антон Федорович

Рождение ребёнка
Около 01.08.1816

Сын: Шапкин (Аникин) Степан Антонович

Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович

Рождение ребёнка
Около 17.01.1819

Сын: Шапкин (Аникин) Петр Антонович

Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 24.09.1822

Дочь: Шапкина (Шапкина) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шапкина (Шапкина) Гликерия Антоновна

Отец ребёнка: Шапкин Антон Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.