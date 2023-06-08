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Шапкин (Аникин) Петр Антонович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 17.01.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.01.1819

Отец: Шапкин Антон Федорович

Мать: Шапкина Матрона Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Фекла Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Долгова (Шапкина) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Шапкина (Шапкина) Параскева Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1853

Сын: Шапкин Степан Петрович

Мать ребёнка: Шапкина Фекла Макаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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