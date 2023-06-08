Шапкин (Аникин) Петр Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.01.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.01.1819
Отец: Шапкин Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Фекла Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Долгова (Шапкина) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шапкина (Шапкина) Параскева Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1853
Мать ребёнка: Шапкина Фекла Макаровна
Смерть
Неизвестно