Шапкин (Аникин) Степан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин (Аникин) Степан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.08.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1816

Отец: Шапкин Антон Федорович

Мать: Шапкина Матрона Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Асоскова (Шапкина) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Лунева (Шапкина) Олимпиада Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1855

Сын: Шапкин Федот Степанович

Мать ребёнка: Шапкина Ульяна Владимировна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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