Шапкин (Аникин) Степан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.08.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1816
Отец: Шапкин Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Асоскова (Шапкина) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Лунева (Шапкина) Олимпиада Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1855
Мать ребёнка: Шапкина Ульяна Владимировна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно