Асоскова (Шапкина) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Шапкин Степан Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1856
Рождение ребёнка
27.08.1857
Дочь: Асоскова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1860
Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1862
Сын: Асосков Константин Иванович
Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович
Рождение ребёнка
15.08.1864
Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович
Смерть
Неизвестно