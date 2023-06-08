Асоскова (Шапкина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова (Шапкина) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Шапкин Степан Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1856

Муж: Асосков Иван Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1857

Дочь: Асоскова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Асосков Иван Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1862

Сын: Асосков Константин Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1864

Сын: Асосков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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