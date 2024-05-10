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Шапкин Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Параскева

Рождение ребёнка
1794 или 1797

Сын: Шапкин Авксентий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Шапкин Антон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801 или 1807

Сын: Шапкин Архип Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шапкин Гавриил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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