Шапкин Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Параскева
Рождение ребёнка
1794 или 1797
Сын: Шапкин Авксентий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801 или 1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно