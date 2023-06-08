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Шапкин Гавриил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1808

Отец: Шапкин Федор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Шапкина Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Шапкина Дарья

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Плаксина Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Шапкина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Дарья

Смерть
Неизвестно