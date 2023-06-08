Шапкин Гавриил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1808
Отец: Шапкин Федор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Шапкина Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Шапкина Дарья
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Плаксина Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Шапкина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Дарья
Смерть
Неизвестно