Плаксина (Шапкина) Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Шапкина) Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Шапкин Гавриил Федорович

Мать: Шапкина Дарья

Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Плаксин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1853

Сын: Плаксин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1857

Сын: Плаксин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Плаксин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1870

Дочь: Плаксина (Плаксина) Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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