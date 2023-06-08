Плаксина (Шапкина) Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1834
Отец: Шапкин Гавриил Федорович
Мать: Шапкина Дарья
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение ребёнка
21.06.1853
Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1857
Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1861
Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1870
Дочь: Плаксина (Плаксина) Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Плаксин Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно