Минеева (Бобылева) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бобылев Михаил
Мать: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Прокопьевна
Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Минеев Владимир Прокопьевич
Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Борнуковская Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич
село Саганово, Заларинский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Михайлова Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992