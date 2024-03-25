Минеева (Бобылева) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Бобылева) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бобылев Михаил

Мать: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Прокопьевна

Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Минеев Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Борнуковская Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич

село Саганово, Заларинский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Михайлова Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Минеев Прокопий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Прокопий Васильевич

Смерть
1992
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