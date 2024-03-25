Бобылева Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Минеева Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Бобылев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарикова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бобылев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Бобылев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бобылев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бобылев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Бобылев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Бобылев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Михаил

Смерть
Неизвестно
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