Бобылева Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Минеева Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Бобылев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарикова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бобылев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Бобылев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бобылев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бобылев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Бобылев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Бобылев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобылев Михаил
Смерть
Неизвестно