Бобылев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Минеева Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарикова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобылев Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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