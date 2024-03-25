Бобылев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Минеева Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарикова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Бобылева Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобылева Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно