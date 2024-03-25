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Минеев Прокопий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Минеев Василий

Мать: Минеева Екатерина

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Прокопьевна

Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Минеев Владимир Прокопьевич

Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Борнуковская Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна

село Саганово, Заларинский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Михайлова Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минеева Прасковья Михайловна

Смерть
1953
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