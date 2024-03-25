Минеев Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Минеев Василий
Мать: Минеева Екатерина
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Прокопьевна
Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Минеев Владимир Прокопьевич
Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Борнуковская Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна
село Саганово, Заларинский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Михайлова Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Минеева Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953