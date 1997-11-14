Ионова (Ларюхина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1912
Дата смерти20.03.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1943
Дочь: Воробьёва Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1945
Сын: Ионов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1994