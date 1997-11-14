Ионова (Ларюхина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонова (Ларюхина) Евдокия Ивановна

Ионова (Ларюхина) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1912

Дата смерти

20.03.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
1943 г.р.
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912

Отец: Ларюхин Иван Данилович

Мать: Ларюхина Просковья Сергеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ионов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1943

Дочь: Воробьёва Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1945

Сын: Ионов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Николай Иванович

Смерть
20.03.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close