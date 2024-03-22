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Ларюхина Просковья Сергеевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1910

Сын: Ларюхин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1910

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1912

Сын: Ларюхин Яков Иванович

Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: Ионова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович

Рождение ребёнка
28.03.1915

Дочь: Савинчева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1919

Сын: Ларюхин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюхин Иван Данилович

Смерть
1965
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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