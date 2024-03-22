Ларюхина Просковья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович
Рождение ребёнка
13.06.1910
Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович
Рождение ребёнка
24.04.1912
Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович
Рождение ребёнка
15.05.1912
Дочь: Ионова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович
Рождение ребёнка
28.03.1915
Дочь: Савинчева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович
Рождение ребёнка
22.06.1919
Отец ребёнка: Ларюхин Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965