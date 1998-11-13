Савинчева (Ларюхина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева (Ларюхина) Анна Ивановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.03.1915

Дата смерти

13.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1915

Отец: Ларюхин Иван Данилович

Мать: Ларюхина Просковья Сергеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1935

Сын: Савинчев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1939

Дочь: Бызова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Савинчев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1952

Сын: Савинчев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинчев Михаил Яковлевич

Смерть
13.11.1998
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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