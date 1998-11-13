Савинчева (Ларюхина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.03.1915
Дата смерти13.11.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1915
Рождение ребёнка
15.09.1935
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
10.01.1939
Дочь: Бызова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Савинчев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1952
Сын: Савинчев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Савинчев Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1998
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)