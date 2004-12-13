Савинчев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинчев Иван Михайлович

Савинчев Иван Михайлович

avatar

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

13.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Савинчев Михаил Яковлевич

Мать: Савинчева Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.10.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.2004
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close