Савинчев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.09.1935
Дата смерти13.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Отец: Савинчев Михаил Яковлевич
Мать: Савинчева Анна Ивановна
Бракосочетание
13.10.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.2004
Похороны
Неизвестно