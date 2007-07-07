Бызова (Савинчева) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.01.1939
Дата смерти07.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939
Отец: Савинчев Михаил Яковлевич
Мать: Савинчева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бызов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бызов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2007
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)