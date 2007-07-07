Бызова (Савинчева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бызова (Савинчева) Анастасия Михайловна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.01.1939

Дата смерти

07.07.2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939

Отец: Савинчев Михаил Яковлевич

Мать: Савинчева Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бызов Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бызов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бызов Василий Иванович

Смерть
07.07.2007
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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