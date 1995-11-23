Савинчев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти23.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: Савинчев Михаил Яковлевич
Мать: Савинчева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.1995
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)