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Савинчев Николай Михайлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

23.11.1995

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Савинчев Михаил Яковлевич

Мать: Савинчева Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.1995
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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