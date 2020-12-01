Воробьёва (Ионова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Ионова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1943

Дата смерти

01.12.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1943

Отец: Ионов Николай Иванович

Мать: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.2020
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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