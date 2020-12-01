Воробьёва (Ионова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1943
Дата смерти01.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1943
Отец: Ионов Николай Иванович
Мать: Ионова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2020
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)