Ионов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти01.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Ионов Николай Иванович
Мать: Ионова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионова Клара Салиховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Клара Салиховна
Смерть
01.01.2000