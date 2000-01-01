Ионов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Ионов Николай Иванович

Мать: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Клара Салиховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Клара Салиховна

Смерть
01.01.2000
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