Ионов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

05.06.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
1943 г.р.
1945 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ионов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1943

Дочь: Воробьёва Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1945

Сын: Ионов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Евдокия Ивановна

Смерть
05.06.1957
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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