Ионов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти05.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1943
Дочь: Воробьёва Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1945
Сын: Ионов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ионова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Евдокия Ивановна
Смерть
05.06.1957
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)