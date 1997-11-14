Ионов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1945
Дата смерти14.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1945
Отец: Ионов Николай Иванович
Мать: Ионова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1969
Дочь: Пугачева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ионова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.01.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Анна Алексеевна
Смерть
14.11.1997