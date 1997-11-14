Ионов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1945

Дата смерти

14.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

1969 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1945

Отец: Ионов Николай Иванович

Мать: Ионова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1969

Дочь: Пугачева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ионова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Анна Алексеевна

Смерть
14.11.1997
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