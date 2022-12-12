Кушак Ревекка Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушак Ревекка Иосифовна

Кушак Ревекка Иосифовна

avatar

Место рождения

Режица

Дата рождения

1878

Дата смерти

10.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Режица
Рождение ребёнка
1908

Дочь: София Савельевна

Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович

Рождение ребёнка
05.12.1910

Сын: Кушак Давид Савельевич

Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фаина Савельевна

Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ида Савельевна

Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович

Рождение ребёнка
17.07.1917

Сын: Кушак Иосиф Савельевич

Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович

Россия
Рождение ребёнка
10.01.1922

Сын: Кушак Хайм Савельевич

Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Циля Савельевна

Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович

Смерть
10.01.1922
Похороны
Неизвестно
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close