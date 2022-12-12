Кушак Ревекка Иосифовна
Место рожденияРежица
Дата рождения1878
Дата смерти10.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Режица
Рождение ребёнка
1908
Дочь: София Савельевна
Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович
Рождение ребёнка
05.12.1910
Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фаина Савельевна
Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ида Савельевна
Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович
Рождение ребёнка
17.07.1917
Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович
Россия
Рождение ребёнка
10.01.1922
Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Циля Савельевна
Отец ребёнка: Кушак Савелий Давидович
Смерть
10.01.1922
Похороны
Неизвестно