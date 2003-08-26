Кушак Давид Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти21.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Отец: Кушак Савелий Давидович
Мать: Кушак Ревекка Иосифовна
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Инна
Мать ребёнка: Кушак Елена Федоровна
Рождение ребёнка
31.10.1941
Мать ребёнка: Кушак Елена Федоровна
Рождение ребёнка
07.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушак Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушак Елена Федоровна
Смерть
21.02.1977