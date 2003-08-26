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Кушак Давид Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

21.02.1977

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: Кушак Савелий Давидович

Мать: Кушак Ревекка Иосифовна

Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Кушак Елена Федоровна

Рождение ребёнка
31.10.1941

Сын: Кушак Эдуард Давидович

Мать ребёнка: Кушак Елена Федоровна

Рождение ребёнка
07.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушак Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушак Елена Федоровна

Смерть
21.02.1977
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