Кушак (Лукова) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1915
Дата смерти26.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Инна
Отец ребёнка: Кушак Давид Савельевич
Рождение ребёнка
31.10.1941
Отец ребёнка: Кушак Давид Савельевич
Рождение ребёнка
07.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кушак Давид Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2003