Кушак (Лукова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушак (Лукова) Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1915

Дата смерти

26.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Инна

Отец ребёнка: Кушак Давид Савельевич

Рождение ребёнка
31.10.1941

Сын: Кушак Эдуард Давидович

Отец ребёнка: Кушак Давид Савельевич

Рождение ребёнка
07.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушак Давид Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушак Давид Савельевич

Смерть
26.08.2003
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