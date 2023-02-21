Кушак Иосиф Савельевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.07.1917
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1917
Отец: Кушак Савелий Давидович
Мать: Кушак Ревекка Иосифовна
Россия
Рождение ребёнка
25.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушак Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
09.05.1953
Мать ребёнка: Кушак Татьяна Степановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1994