Кушак Иосиф Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушак Иосиф Савельевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.07.1917

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1917

Отец: Кушак Савелий Давидович

Мать: Кушак Ревекка Иосифовна

Россия
Рождение ребёнка
25.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушак Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Кушак Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Кушак Татьяна Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1994
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