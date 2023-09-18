(Кушак) София Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти08.07.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
27.07.1931
Рождение ребёнка
31.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гольдин (goldin) Соломон Михайлович (Solomon Mikhaylovich)
Рождение ребёнка
24.08.1939
Дочь: Инна Соломоновна
Отец ребёнка: Гольдин (goldin) Соломон Михайлович (Solomon Mikhaylovich)
Смерть
08.07.1966
Похороны
Неизвестно