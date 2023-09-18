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(Кушак) София Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кушак Савелий Савелий/Савул Давидович

Мать: Кушак Ревекка Иосифовна

Бракосочетание
27.07.1931

Муж: Гольдин (goldin) Соломон Михайлович (Solomon Mikhaylovich)

Рождение ребёнка
31.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гольдин (goldin) Соломон Михайлович (Solomon Mikhaylovich)

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.08.1939

Дочь: Инна Соломоновна

Отец ребёнка: Гольдин (goldin) Соломон Михайлович (Solomon Mikhaylovich)

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
08.07.1966
Похороны
Неизвестно
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
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